Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi 28 aprile 2020

Coronavirus, i dati odierni (28 aprile 2020): l’annuncio della Protezione Civile

Coronavirus – Bollettino 28 aprile | E’ arrivato l’annuncio da parte della Protezione Civile, in merito ai numeri legati all’emergenza del Coronavirus. Anche oggi si conferma una positività per quelli che sono i numeri annunciati sull’epidemia. Piccoli passi in avanti per l’Italia, che comincia il proprio cammino verso quella che sarà la fase due.

Non c’è stata alcuna conferenza stampa, anche oggi, con il capo del Dipartimento della stessa Protezione, che non ha annunciato pubblicamente i numeri. Ma ecco, direttamente dal sito ufficiale, arrivano i nuovi dati, che confermano i numeri positivi degli ultimi giorni.

Il bollettino della Protezione Civile

Arriva quest’oggi, 28 aprile 2020, il nuovo numero sull’emergenza legata al Coronavirus. Oggi, il totale delle persone attualmente positive al virus, è di 105.205 unità, precisamente 608 in meno rispetto alla giornata di ieri. I tamponi effettuati nella giornata di oggi arrivano a 57.272, Purtroppo i decessi registrati sono di 382 unità, mentre la notizia positiva arriva ai casi odierni, registrati appunto nelle ultime 24 ore: sono 2091. Le guarigioni raggiungono il numero 2317 nella giornata di oggi, il totale dei guariti raggiunge le 68.941 unità. Calo dei ricoveri nelle aziende ospedaliere, con 19.723 pazienti attualmente ricoverati (ieri 20.353). 1863 registrati in terapia intensiva, mentre aumenta il numero degli isolati nei propri domicili: attualmente sono 83.619 a casa.