Coronavirus, Arcuri: “Da lunedì 12 milioni di mascherine distribuite”

Coronavirus: Arcuri sulla distribuzione mascherine

Coronavirus Arcuri | L’emergenza Coronavirus continua in Italia, e sebbene ci siano degli ottimi miglioramenti, la situazione resta ugualmente abbastanza drammatica. Il lockdown continua, ed intanto tantissime polemiche si sono sollevate per quanto riguarda la questione mascherine. Questo oggetto è stato un po il fulcro di parecchie discussioni negli ultimi giorni, specie sul prezzo e sulla loro distribuzione. Intanto a chiarire un po le cose ci ha pensato il Commissario Arcuri. Queste le sue parole riportate da Il Sole 24 ore:

“Nessuna mascherina costerà più di 0.50 euro fin quando il mercato non sarà maturo. Saranno distrubuite tutte le mascherini di cui ci sarà bisogno, da lunedì’ saranno 12 milioni quelle distrubuite giornalmente, ovvero il triplo rispetto ad ora. Da giugno 18 milioni, da luglio 25 milioni, e quando saranno riaperte le scuole almeno 30 milioni”

Coronavirus Italia: scoppia il caos mascherine

Le mascherine sono state un po il miglior amico di tutti noi in questa quarantena, specie dopo le predisposizioni severe ma giuste del Governo. La distrubuzione in Italia continua ad incrementare, ma nelle ultime settimane sono stati diversi i casi di intransigenza. L’ultima? In Lombardia, dove è avvenuto in sequestro di 240.000 mascherine. Una faccenda che ha causato una perdita non indifferente, questi i dettagli riportati dalla nostra redazione.