Calciomercato Roma: Nainggolan via per “salvargli la vita”

Roma, la cessione di Nainggolan resta un mistero. Si è tanto parlato sull’addio di Radja Nainggolan all’Inter l’estate scorsa, soprattutto perché il centrocampista belga non ha mai nascosto la sua volontà di restare prima a Roma e poi a Milano sperando in una seconda chance con Antonio Conte. Ma da Viale della Liberazione si sono sempre mostrati fermi sulla decisione di lasciarlo partire legate soprattutto per motivi disciplinari.

Ma i lvero problema non è stato mai chiarito? Forse la vita mondana del Ninja, sempre molto discussa, e non certo solo a Milano. Sarebbe infatti questo il reale motivo che spinse due anni fa la Roma a privarsi del calciatore. La cosa sarebbe stata confidata da un dirigente giallorosso al Corriere dello Sport.

Ma c’è dell’altro, la decisione sarebbe stata presa per “salvare la vita” allo stesso Radja come riporta il quotidiano.

Ultime Roma, niente ritorno

L’ipotesi di un ritorno alla Roma è molto difficile, ed il motivo non è economico ma dovuto alle famose serate e alle altre scelte trasgressive che non sono mai piaciute ed hanno portato alla separazione, che ha tra l’altro permesso alla Roma di ottenere per 4,5 milioni il cartellino di Nicolò Zaniolo.

Raja ora cerca squadra ed in estate, se non resterà all’Inter, dove Conte non lo vuole, si sposterà in un club che prover a rilanciarlo a 32 anni.