Calciomercato Roma: si punta Kean per l’attacco, sfida con il Napoli

Ultime di mercato Roma, nel mirino c’è Moise Kean

Calcio mercato Roma Kean Everton Napoli ultime | Moise Kean, attaccante dell’Everton, è pronto a tornare in Serie A. Il giovane attaccante italiano è passato la scorsa stagione dalla Juventus al club di Premier League per circa 30 milioni di euro. Il suo ambientamento in Inghilterra non è stato quello desiderato e il calciatore è sempre stato più ai margini della società. Anche con l’arrivo di Carlo Ancelotti a dicembre le cose non sono cambiate per lui. Ora, è pronto a tornare in Serie A, soprattutto per mettersi in mostra e sperare in una chiamata del ct Roberto Mancini per Euro 2020. Su di lui c’è il forte interesse del Napoli che con il club inglese pensa ad un maxi scambio che vede coinvolti anche Lozano e Allan, che Ancelotti desidera portare in Premier. Intanto, è rottura tra Kean e l’Everton, soprattutto dopo la maxi multa consegnata al calciatore per aver violato le restrizioni in merito al Coronavirus. Ora si di lui spunta anche la Roma, che cerca un giovane attaccante come vice Dzeko.

Calcio mercato Roma: è sfida al Napoli per Kean

Il sogno in casa azzurra si chiama in ogni caso Luka Jovic: ha 22 anni, di mestiere fa la prima punta, e viene da un anno deludente a Madrid (oltre che da una serie di problemi con la legge). Guadagna uno sproposito ma il suo cartellino potrebbe valere anche meno rispetto ai 60 milioni pagati l’anno scorso e la sua voglia di riscatto potrebbe alla fine fare la differenza.

Serie A – Non solo il Napoli: c’è anche la Roma su Moise Kean, ventenne attaccante dell’Everton seguito anche dal club azzurro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il club giallorosso sta per ‘abbandonare’ l’idea Mertens per i costi molto alti e così pensa al bomber degli inglesi che piace anche al Napoli con Ancelotti che volentieri riaccoglierebbe all’Everton sia Lozano che Allan.