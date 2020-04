Calciomercato Roma: si punta Kean per l’attacco, sfida con il Napoli

Ultime di mercato Roma, nel mirino c’è Moise Kean

Calcio mercato Roma Kean Everton Napoli ultime | Moise Kean, attaccante dell’Everton, è pronto a tornare in Serie A. Il giovane attaccante italiano è passato la scorsa stagione dalla Juventus al club di Premier League per circa 30 milioni di euro. Il suo ambientamento in Inghilterra non è stato quello desiderato e il calciatore è sempre stato più ai margini della società. Anche con l’arrivo di Carlo Ancelotti a dicembre le cose non sono cambiate per lui. Ora, è pronto a tornare in Serie A, soprattutto per mettersi in mostra e sperare in una chiamata del ct Roberto Mancini per Euro 2020. Su di lui c’è il forte interesse del Napoli che con il club inglese pensa ad un maxi scambio che vede coinvolti anche Lozano e Allan, che Ancelotti desidera portare in Premier. Intanto, è rottura tra Kean e l’Everton, soprattutto dopo la maxi multa consegnata al calciatore per aver violato le restrizioni in merito al Coronavirus. Ora si di lui spunta anche la Roma, che cerca un giovane attaccante come vice Dzeko.

Calcio mercato Roma: è sfida al Napoli per Kean

La Roma è su Moise Kean. Il classe 2000 italiano è finito nel mirino anche dei giallorossi che cercano un calciatore in quel ruolo dato che Kalinic andrà via a fine stagione. Resterà solo Dzeko in quel ruolo per la Roma, che ha un contratto in scadenza nel 2022 che non sarà più rinnovato. Dunque i giallorossi cercano la punta per il futuro. Abbandonata la mista Mertens, ora è sfida con il Napoli per Kean.