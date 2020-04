Calciomercato Roma, non solo Goetze: ecco tutti i colpi dalla Germania

La Roma sta lavorando per rinforzarsi in vista della prossima stagione. I prossimi colpi del mercato giallorosso in entrata e in uscita potrebbero essere effettuati in Germania.

Calciomercato Roma, la lista degli acquisti

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, si profila un derby con la Lazio per il centrocampista del Borussia Dortmund, Mario Goetze. Il classe 1992, infatti, non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2020 ed è alla ricerca di nuova squadra per chiudere la sua carriera. Il tedesco ha fatto sapere che il suo desiderio è quello di restare in Europa, ma per realizzarlo dovrà ridursi notevolmente l’ingaggio, attualmente pari a 6 milioni netti. Per superare l’ostacolo la Roma sarebbe disposta a fare uno strappo alla regola al suo tetto ingaggi e offrirgli una cifra superiore ai 3 milioni. L’altro obiettivo, invece, riguarda il reparto difensivo. Il pallino del direttore sportivo Petrachi è Moussa Niakhaté del Magonza, capace di giocare come centrale e come terzino. La sua valutazione è pari a 10 milioni.

La doppia trattativa tra la Roma e il Lipsia

Per quanto riguarda le uscite, invece, il nome è quello di Schick, ceduto al Lipsia, la scorsa estate, con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei tedeschi, da esercitare entro il 15 giugno milioni a 29 milioni di euro (28 in caso di mancata qualificazione alla Champions League). Il classe ’96 ha sfruttato al meglio l’occasione per rilanciarsi. In Germania, infatti, è stato protagonista di una vera e propria rinascita, certificata dalle 15 presenze e dalle 3 reti realizzate.

Per questo motivo l’attaccante ceco sarebbe felice di rimanere. I tedeschi potrebbero sfruttare la volontà del giocatore per far abbassare la cifra richiesta dei giallorossi o inserire una contropartita tecnica. Il nome in tal senso potrebbe essere quello del difensore centrale Klostermann, che ha il contratto in scadenza nel 2021.