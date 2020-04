Calciomercato Napoli: Mertens, niente rinnovo c’è il Chelsea

Ultime Napoli, Mertens non resterà in azzurro. Come riportato da Sky Sport, gli azzurri potrebbero rinunciare presto definitivamente a Dries Mertens. La scietà partenopea, infatti, non ha ancora chiuso l’accordo con il calciatore per il rinnovo del contratto. Il belga è in scadenza e il Chelsea vuole ingaggiarlo.

Ultime Napoli: Mertens verso il Chelsea

Il club inglese vuole Dries Mertens da gennaio. A gennaio i Blues hanno già offerto 10 milioni di euro al Napoli nonostante il suo contratto terminasse a giugno. Il club i De Laurentiis ha tuttavia detto di no perché voleva che il calciatore almeno battesse il record di gol del club detenuto da Hamsik.

Al termine del campionato, quando sarà, il contratto dell’ex PSV finirà ed in questo momento non c’è margine per il rinnovo con gli azzurri.

L’accordo con il Napoli è difficile anche per l’inserimento dello stesso Chelsea che sta riprovando l’assalto al calciatore. Gli inglesi stanno parlando con i suoi rappresentanti, Frank Lampard ha parlato con il calciatore e le parti stanno spingendo molto per trovare un’intesa e consentire a Mertens di accettare il trasferimento in Premier. Il calciatore è molto legato alla città ma una nuova esperienza potrebbe impreziosire la sua carriera.