Ante Rebic si racconta in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: lo stop della Serie A è arrivato proprio sul più bello, quando stava ingranando con il Milan, ma c’è tempo per recuperare. E per parlare di mercato…

Tanta sicurezza nei propri mezzi, d’altronde è arrivato da vice-campione del Mondo. “Sapevo che stavo giocando bene, sono 3 stagioni di fila che faccio bene“, svela il croato ai microfoni della Rosea, “si trattava solo di aspettare il momento giusto. Lo stop al campionato? La salute viene prima di tutto. Adesso non vedo l’ora di tornare a giocare, ho importanti margini di miglioramento“.

La gara contro l’Udinese, quando ha segnato una doppietta, è stata una sorta di spartiacque: “I miei gol ci hanno portato alla vittoria, è stato bello segnare per questo. Sicuramente è la gara che mi ha permesso di mostrare le mie qualità“.

Rebic a proposito di mister Pioli e del suo futuro

Tanto sicuro, quanto sibillino quando le domande diventano più pungenti. Ad esempio quando gli si chiede di Pioli: “Non spetta a me parlare del suo futuro. Io ho solo fatto del mio meglio quando il mister mi ha dato una possibilità“.

Stesso tono sul suo futuro, dove però si sbottona un po’ di più: “Prematuro parlare di ciò che farò al termine dei due anni di prestito, nella vita non si possono fare previsioni troppo avanzate, quello che sta accadendo adesso nel mondo ne è la prova. Però mi piace Milano, in Italia è la mia città preferita, offre uno stile di vita diverso, ha tutto quello che cerco“.