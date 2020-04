Il Milan ha bisogno di rinforzare il suo attacco, a prescindere dall’addio di Zlatan Ibrahimovic. Al suo fianco, ha giocato ultimamente Rebic, che vorrebbe portare a Milano il suo amico Jovic, attualmente al Real Madrid.

Calcio mercato, il Milan torna su Jovic

Secondo quanto riferito da Tuttosport, i rossoneri potrebbero cercare nuovamente il classe ’97, dopo la trattativa della scorsa estate, sfumata per la concorrenza del Real Madrid, capace di sborsare 60 milioni nelle casse dell’Eintrach Francoforte. L’adattamento in un grande club e in nuovo campionato, però, non è mai semplice e necessita di un tempo, che non sempre viene concesso.

A certificare il momento difficile sono i numeri. Il talento serbo, infatti, ha collezionato solo 15 presenze e 3 reti, che non gli hanno permesso di rispettare le forti aspettative sul suo conto. Come se non bastasse è stato protagonista di un vero e proprio caso per aver violato la quarantena per volare in patria dalla fidanzata. Ecco, perchè, potrebbe essere ceduto. La trattativa si presenta in salita. Il club di Florentino Perez, infatti, dopo l’investimento oneroso, potrebbe aprire a un prestito di 24 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligo, in base ai risultati ottenuti dal Milan. L’ipotesi potrebbe realizzarsi in caso di arrivo di Rangnick sulla panchina rossonera.

Calciomercato Milan, le alternative in attacco

I rossoneri valutano anche tre alternative: Myron Boadu, dell’Az Alkmaar, Johnatan David del Gent e Gianluca Scamacca del Sassuolo.