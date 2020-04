Il Milan prepara una vera e propria rivoluzione. I rossoneri cercheranno di rinforzare la rosa e il primo colpo potrebbe essere il portiere dello Sporting Lisbona Luis Maximiano.

Calciomercato Milan, la situazione Donnarumma

In casa Milan potrebbe tornare d’attualità il tormentone legato al futuro di Donnarumma, cercato in passato da molti grandi club, che decise di rimanere e rinnovò il contratto con i rossoneri. Attualmente, però, la situazione sembra essersi capovolta perchè il classe ’99, che ha un contratto in scadenza del 2021, sarebbe disposto a rinnovare di nuovo, ma non vorrebbe ridursi il suo ingaggio pari a 6 milioni.

I sostituti: Musso, Sirigu, Meret e Maximiano

Di Maximiano abbiamo già detto, basta aggiungere che ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro. In cima alla lista dei desideri c’è il portiere dell’Udinese Juan Musso, in questo caso la richiesta è di 30 milioni di euro. Per quanto riguarda Sirigu, l’estremo difensore del Toro ha ancora 2 anni di contratto col club granata: vestire i colori rossoneri significherebbe l’ultimo grande contratto della sua carriera. Rispetto ai colleghi più giovani però, ha uno stipendio più elevato. Meret è l’ultimo nome sulla lista: la sua valutazione non può scendere sotto i 30 milioni di euro ma il suo ingaggio è molto inferiore a quello di Donnarumma. Potrebbe anche agevolare, inoltre, la trattativa per Milik.