calciomercato Milan, è Luis Maximiano l’erede di Donnarumma

Ultime Milan, è sfida con l’Inter per Luis Maximiano

Calcio mercato Milan Luis Maximiano Sporting Lisbona | E’ derby tra Inter e Milan per il giovane portiere Luis Maximiano dello Sporting Lisbona. Il Milan lavora per il futuro e vuole ripartire con un progetto giovani. Tutto partirà dal portiere, dove c’è Donnarumma che potrebbe lasciare. Il classe 1999 in scadenza nel 2021 ha diversi club pronti ad investire su di lui. Intanto, i rossoneri hanno già individuato il sostituto. Si tratta sempre di un classe 1999, ed è come Donnarumma uno dei migliori giovani in circolazione. E’ Luis Maximiano, portiere dello Sporting Club de Portugal. Il Milan ci pensa e Gazidis è pronto all’acquisto per circa 20 milioni di euro.

Calcio mercato Milan, Luis Maximiano l’erede di Donnarumma

Secondo quanto riporta il noto quotidiano portoghese A Bola, il Milan fa sul serio per Luis Maximiano. L’estremo difensore dello Sporting Lisbona è il sostituto ideale di Gigio Donnarumma. Il giovane portiere portoghese ha un contratto in scadenza nel 2023 e una clausola rescissoria di 45 milioni di euro. Il Milan però sembra pronto ad offrire 20 milioni, una cifra che potrebbe andar bene lo stesso al club di Lisbona. Sul calciatore ci pensa anche l’altro club di Milano, l’Inter che è in cerca di un sostituto per il dopo Handanovic, sempre più verso fine carriera.