Notizie Lazio, Luis Alberto corteggiato dai grandi club: l’ammissione del suo agente

Ultime Lazio Luis Alberto rinnovo calciomercato Juve | Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è pronto al rinnovo di contratto. Il fantasista spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è pronto al rinnovo, ma nelle scorse settimana aveva ammesso di voler tornare in patria al Siviglia. Intanto, nelle ultime ore, ha parlato il suo agente Miguel Alfaro, che cura gli interessi di Alberto, sul calciatore c’è l’interesse di moltissimi club, tra cui su tutti Juventus ed Everton. Lo stesso procuratore del giocatore ha rivelato che ci siano molti club interessati al suo assistito e pronti a trattare con la Lazio. Difficile però che il club e il calciatore si separino, entrambi hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto che sarà firmato nelle prossime settimane, una volta terminata l’emergenza coronavirus.

Calciomercato Lazio: Luis Alberto rinnova fino al 2025, Juve beffata

Ormai è tutto concluso. Come racconta l’edizione odierna de Il Tempo, ormai manca solo l’ufficialità per il rinnovo di contratto di Luis Alberto. In casa Lazio sono sicuri, l’accordo tra le parti è stato raggiunto e il contratto è già pronto. Luis Alberto andrà a firmare il prolungamento del contratto per altri tre anni rispetto a quello attuale, firmerà fino al 2025 (quando avrà 33 anni). Juventus ed Everton che erano i club maggiormente interessati sono stati beffati.