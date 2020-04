Calciomercato Juventus, Van de Beek nel mirino: tre pretendenti dalla Premier

Calciomercato Juventus: Van de Beek, parte il duello

Calcio Mercato Juventus Van de Beek | Il mercato di Serie A accelera sempre di più, e le big del nostro campionato continuano a portare avanti diverse operazioni in vista dell’estate. La Juventus in particolare vorrebbe andare a puntellare diversi reparti, uno su tutti quello di centrocampo, dove è possibile che ci possa essere qualche cessione. Il futuro di Pjanic è ancora incerto, ma le ultime voci su una sua partenza, starebbero portando i bianconeri a valutare diversi profili per rimpiazzarlo. Sul taccuino di Paratici ci è finito – già da un bel po di tempo – Donny Van de Beek, olandese in forza all’Ajax.

Il giovane talento ha già dimostrato di essere un giocatore molto interessante e con tante qualità, e le sue prestazioni positive anche in Europa hanno suscitato l’interesse da parte di tante pretendenti. Occhi puntati sul Manchester United, ma anche a Newcastle (fresco di nuova proprietà) ed Everton, guidato da Ancelotti. A riportare la notizia Le10Sport.

News Juventus: Van de Beek solo se parte Pjanic?

Van de Beek è un obiettivo concreto per la Juventus, ma adesso la domanda sorge spontanea: il suo arrivo dipende dalla partenza o meno di Pjanic? Forse si, ma a giudicare l’attuale situazione del bosniaco, ecco che i bianconeri devono assolutamente coprirsi le spalle.