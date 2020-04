Calciomercato Juventus: Dybala proposto al Bayern Monaco, la situazione

Calciomercato Juventus: quale sarà il futuro di Dybala?

Calcio Mercato Juventus Dybala | | Il mercato di Serie A continua ad essere molto intenso, e in queste ultime settimane la maggior parte dei club italiani sta cercando di portare avanti più operazioni possibili in vista dell’estate. La prossima finestra sarà senza dubbio incandescente, e soprattutto la Juventus non starà di certo con le mani in mano. Uno degli obiettivo principali per la Vecchia Signora è quello di andare a rivedere un po la situazione per quanto riguarda il reparto offensivo.

Ci sarà qualche investimento, ma occhio soprattutto ad eventuali partenze. Nelle ultime settimane si è tornati a parlare parecchio di Dybala e del suo futuro; ebbene pare sia arrivata una notizia proprio sul conto della Joya: stando a quanto riportato da cm.it, Dybala sarebbe stato proposto al Bayern Monaco da un intermediario.

News Juventus: Dybala vuole restare

Il futuro di Dybala sembra essere parecchio incerto, ma se da una parte alcune voci lo vedono lontano da Torino la prossima stagione, altre confermano ancora una volta le intenzioni dell’argentino: restare in bianconero ancora una volta. L’argentino è legato parecchio al suo club, e una partenza da qui ai prossimi mesi è attualmente da escludere. Intanto però occhio all’avanzata di una big italiana, i dettagli.