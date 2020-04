Calciomercato Juventus, la risposta di De Ligt al Barcellona

Come nel 2019, anche oggi il Barcellona è all’assalto del giovane difensore olandese: la Juventus deve difendersi dagli assalti blaugrana.

Calcio mercato Juve, occhio all’affare De Ligt

Del resto, anche un campione come Ronald De Boer, dall’Olanda, continua a dire che è rimasto sorpreso dal trasferimento di De Ligt dall’Ajax alla Juventus. Sarà per il suo passato al Barça, sarà per il grande legame che lega calcisticamente i Paesi Bassi e la Catalogna, ma vederlo in Spagna sembrava la cosa più ovvia.

E secondo la Gazzetta dello Sport, non è un’ipotesi da scartare del tutto. Anche oggi, c’è un fortissimo interessamento del Barcellona, suffragato dai media spagnoli che spingono per l’acquisto.

Ultime Juve, la risposta del calciatore all’assalto del Barcellona

Si legge tuttavia sulla Rosea che De Ligt avrà anche 20 anni, ma ha la testa di un trentenne. Che pensa a diventare solo il migliore e che ha capito che alla Juventus, attorniato di campioni, può farlo. D’altronde con la patente di difensore conquistata in Italia, puoi lavorare poi in tutto il mondo.

E al di là delle critiche, Matthijs si è fatto valere: in pochi hanno raggiunto il suo numero di presenze con grandi squadre alla sua età (bisogna scomodare addirittura Maldini). Così la sua risposta alle lusinghe catalane è studiare l’italiano: vero che il ragazzo è curioso e attento ad ogni aspetto, ma se si applica così tanto, anche assieme alla propria fidanzata in sessioni interminabili, è perché vuole restare a lungo a Torino.