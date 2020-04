Calciomercato Juve: si punta Duvan Zapata per l’attacco

Ultime Juve, l’ultima idea per l’attacco è Duvan Zapata dell’Atalanta

Calciomercato Juve Zapata Atalanta | La Juventus si muove per programmare la prossima stagione sportiva. Intanto, sono partiti i casting in casa bianconera per il ruolo di attaccante per i prossimi anni. Higuain ormai è da considerare fuori dal progetto dei titolari per la Juventus che cerca diversi profili. Dopo Icardi e Milik ora spunta un nuovo nome, si tratta di Duvan Zapata dell’Atalanta. L’attaccante colombiano ex Napoli si è messo in evidenza in questi ultimi anni con prestazioni incredibili, anche in Champions League quest’anno. Intanto, su di lui c’è il forte interesse dell’Atletico Madrid di Simeone, che tenta di sostituire Diego Costa con il colombiano. L’Atalanta non lascerà partire facilmente Duvan, visto il contratto in scadenza nel 2023, ma non si opporrà alla cessione del calciatore per la cifra giusta.

