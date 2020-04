Calciomercato Juve, ecco Milik: Icardi al Napoli

Intrigo di mercato tra Parigi, Milano, Torino e Napoli: al centro ci sono Mauro Icardi e Arkadiusz Milik, le combinazioni sono molteplici.

Calcio mercato Juventus, Icardi o Milik

I nome dei due bomber sono intrecciati, soprattutto se guardiamo la situazione con la prospettiva della Juventus. Serve un bomber, e Mauro Icardi può essere la risposta a tutte le domande: piace a Paratici, piace a Sarri. Costa però tanto: 85 milioni, se il PSG dovesse riscattarlo dall’Inter e poi girarlo ai bianconeri. Poco male, era tutto messo in preventivo.

In questi giorni però è nata una nuova suggestione da parte del tecnico toscano: perché non puntare su Milik? Costa di meno dal punto di vista dell’esborso per il cartellino e dello stipendio annuo (basterebbero 4,5 milioni all’anno, per Icardi si ragione da 7 milioni a salire). In più, offre più varianti tattiche rispetto al collega argentino. Saprebbe amalgamarsi sicuramente meglio con Cristiano Ronaldo, cui piace svariare sul fronte offensivo. Maurito invece sta lì, nell’area di rigore, e CR7 così come il resto della squadra dovrebbe regolarsi di conseguenza.

Icardi al Napoli?

A quel punto, molto dipenderà anche dal Napoli e dalla voglia chiaramente di Mauro di vestire l’azzurro. Con l’arrivo dell’argentino, non ci sarebbero più ostacoli al passaggio del bomber polacco a Torino. Secondo parte del suo entourage, lo scenario non è così impossibile. L’avvocato Letterio Pino infatti ha dichiarato a Radio Kiss Kiss: “L’anno scorso Mauro non voleva andare in un’altra squadra italiana che non fosse l’Inter. Ma De Laurentiis ha sempre fatto di tutto per comprarlo“.