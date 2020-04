Calciomercato Inter, non solo Tonali: rivoluzione centrocampo

Marotta ed Ausilio sono a lavoro per garantire ricambi di qualità per la mediana di Conte: il primo nome è quello di Tonali, ma come riferisce il Corriere dello Sport non è solo di lui che parliamo.

Calcio mercato Inter, Tonali primo obiettivo

Sono arrivati Sensi e Barella un anno fa, Eriksen è stata la ciliegina sulla torta nel mese di gennaio, ma in mediana c’è ancora spazio per degli innesti di qualità. Chissà, forse in previsione della rivoluzione FIFA sulle sostituzioni. Intanto, per quanto riguarda il gioiello del Brescia, sulla stampa questa mattina si legge che il suo prezzo è destinato a calare. Per Cellino vale 50 milioni, ma in un momento come questo è probabile che le cifre siano al ribasso.

IN AGGIORNAMENTO