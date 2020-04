Calciomercato Inter, telefonata con Cavani: si tratta!

Il Matador all’Inter: uno scenario che poteva già materializzarsi la scorsa estate e che potrebbe diventare realtà a partire dalla prossima. I giri immensi del mercato…

Calcio mercato Inter, contatti col Matador ed il suo entourage

La notizia della Gazzetta dello Sport è questa: attraverso una telefonata, il bomber uruguayano è stato offerto all’Inter negli ultimi giorni. D’altronde Antonio Conte stravede per lui: già ai tempi della Juventus, quando rivaleggiava con il Napoli in campo, sperava di strapparlo ai partenopei. Poi al Chelsea, fu una delle prime richiesta per Abramovich, ma il PSG rifiutò 50 milioni e non se ne fece nulla. Ultimo capitolo, la scorsa estate: la Juventus s’inserisce per Lukaku, sembra tutto fatto per vederlo in bianconero. Così Edi diventa il piano B di Marotta, che offre 9 milioni all’anno ed un futuro cinese al suo agente. Adesso le parti si sono invertite, non è più l’Inter a chiamare Edinson, ma il contrario.

Affare Cavani, la risposta dell’Inter

Da questo punto fermo (gradimento reciproco) si può imbastire una trattativa. Cavani è libero di firmare con qualsiasi squadra egli vorrà per la prossima stagione ma potrebbe anche ricevere un’offerta di rinnovo dai parigini, secondo la Gazzetta. In quel caso, l’Inter dovrebbe anche pensare ad Icardi, che evidentemente non sarebbe riscattato. Altro discorso è anche l’ingaggio del calciatore, superiore ai 10 milioni di euro annui: i nerazzurri potrebbero fare uno sforzo, ma anche optare per la trattativa a oltranza.