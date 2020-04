Calciomercato Inter, Castrovilli è un obiettivo: c’è una contropartita

Calciomercato Inter: Castrovilli, anche Dalbert nella trattativa

Calcio Mercato Inter Castrovilli | Il calcio in Italia è attualmente fermo, così come in altre nazioni, ma il mercato non si ferma, anzi continua più di prima e sotto traccia. La maggior parte delle squadre sta portando avanti sondaggi e trattative, e anche l’Inter rientra tra queste. L’impatto di Conte sui nerazzurri è stato molto positivo, ed è probabile che in vista della prossima stagione possano esserci dei cambiamenti, soprattutto a centrocampo. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione da parte di tutto: Gaetano Castrovilli.

Il centrocampista della Fiorentina è considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo, e tantissime big stanno piombando su di lui. La squadra di Milano sa di dover faticare parecchio se vuole strappare il gioiello alla viola, e starebbe pensando di inserire un giocatore come contropartita: parliamo di Dalbert, terzino che in questo campionato ha già fatto vedere ottime cose proprio con la Fiorentina. A riportare la notizia Il Corriere dello Sport.

Inter-Castrovilli: la Juventus di mezzo

Castrovilli è un obiettivo di molte big italiane, e oltre l’Inter pare ci stia pensando anche la Juventus, altra pretendente molto forte sul centrocampista. I bianconeri starebbero spingendo parecchio, ecco il quadro completo della situazione.