Calciomercato Inter: Arthur, il Barcellona apre alla cessione

Ultime Inter, Arthur può andar via. Dalla Spagna arriva una notizia che farà piacere a Inter e Juventus.

Il club bianconero, così come l’Inter, spera di aggiungere qualità al proprio reparto mediano. Per questo motivo nei prossimi mesi a Torino potrebbe infatti esserci una rivoluzione, che porterà i bianconeri a lasciar andare alcuni giocatori per aggiungerne altri più funzionali al progetto tecnico di Maurizio Sarri. Cosa simile sta accadendo a Milano. Tra i possibili acquisti dell’Inter, infatti, c’è anche Arthur.

Se negli ultimi giorni l’affare sembrava complicatissimo, dalla Liga è rimbalzata una voce che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Barcellona si sarebbe convinto a lasciar partire il calciatore secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo. Nella trattativa con i blaugrana non sono esclusi inserimenti di contropartite.

Dall’Inter, ovviamente, Lautaro Martinez ma occhio anche alla Juve in corsa, visto che gli spagnoli sono interessati a De Ligt, Pjanic e Bernardeschi.

Ultime Inter, Lautaro che farà?

Ovviamente per il Barca la priorità resta quella di portare in Catalona un attaccante viste le difficoltà fisiche di Suarez ed il mancato adattamento di Griezmann. Per questa ragione il sogno è ancora Lautaro Martinez, considerato la spalla ideale per Leo Messi.