Calciomercato Fiorentina: Carrascal la nuova idea

Ultime Fiorentina, piace Carrascal. Come riportato dal Sud-America, la società del presidente Commisso comincia a muoversi in vista dell’estate.

Arrivano voci di mercato insistenti dall’Argentina. Secondo quanto riporta TNT Sports, il club toscano starebbe sondando seriamente il trequartista colombiano Jorge Carrascal, classe 1998 attualmente in forza al River Plate.

Carrascal è uno dei miglior giovani talenti del calcio argentino. Il suo cartellino è per il 90% di proprietà del River Plate, ha una clausola rescissoria pari a 20 milioni di euro.

Ultime Fiorentina: nuovi talenti in arrivo dall’Argentina, Pezzella ci sarà?

A proposito di argentini, il club viola potrebbe perdere in estate German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina.

La trattativa per il rinnovo di contratto con la Fiorentina non si sblocca e dunque diversi club si fiondano su di lui.

Il Napoli che si fa sotto e avrebbe già presentato l’offerta per il suo acquisto in estate. Il club azzurro cerca un difensore per rinforzare la retroguardia in caso di una cessione di Kalidou Koulibaly e il capitano viola potrebbe essere perfetto per affiancare Manolas. Il centrale, è da tempo nel mirino degli azzurri ed ha dimostrato di poter ambire a giocare una una grande fin da subito, senza aspettare gli investimenti di Commisso.