Serie B, alla Salernitana fanno festa: multati i calciatori

Serie B, la Salernitana multa suoi cinque giocatori: si erano riuniti per la festa di compleanno

Serie B – Salernitana | Arriva una brutta notizia dalla terra campana, con un episodio di enorme leggerezza venuto fuori da alcuni tesserati del club della Salernitana. La società, attualmente ferma al settimo posto in Serie B, si era fatta notare in campo meriti sportivi, portando il club al settimo posto e dunque in corsa per la promozione in Serie A. Oggi però, sulle pagine dei quotidiani, ci finisce per un episodio simile a quello che avevamo raccontato in mattinata, con l’italiano Kean che è stato multato per aver disobbedito alle ordinanze imposte dal Governo inglese e dello stesso suo club, dell’Everton.

Sono i colleghi de Il Mattino a lanciare la notizia: cinque giocatori, gruppetto di cui fa parte anche il capitano del club, Francesco Di Tacchio, si sono riuniti per far festa, al compleanno proprio dello stesso calciatore.

Salernitana, cinque giocatori di Serie B coinvolti: il provvedimento della società

Protagonisti del triste episodio sono i calciatori Walter Lopez, Marco Migiorini, Valerio Mantovani e Niccolò Giannetti. Si sono riuniti nell’abitazione del compagno di squadra, per festeggiare il compleanno, in un momento in cui non si può appunto fare. Nel corso della notte le autorità, avvisate dai vicini che erano infastiditi dai rumori causati dalla festa in casa, sono arrivate all’abitazione del calciatore ed è arrivata la sanzione di 400 euro con isolamento per 14 giorni.

La Salernitana, nel frattempo, ha rilasciato un comunicato ufficiale. All’interno dello stesso, le distanze dalle vicende, da parte del club: “L’U.S. Salernitana 1919 stigmatizza il comportamento di alcuni suoi tesserati. Incautamente, la scorsa settimana, si sono ritrovati a casa del capitano Francesco Di Tacchio per festeggiare il compleanno di quest’ultimo, vivendo nello stesso stabile. E’ stato un peccato di leggerezza, che non ha giustificazioni in un momento in cui a tutti gli italiani viene chiesto di stare a casa, rispettando le distanze sociali. La Società ha già provveduto a richiamare i propri tesserati”.