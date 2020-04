Serie A, l’annuncio di Gravina: “Possiamo pensare alla ripartenza”

Serie A, arriva l’annuncio di Gabriele Gravina: “Vogliamo ripartire, la strada è quella giusta”

Serie A – Gravina | Sono arrivate le parole del premier Giuseppe Conte, nella serata di ieri, che hanno riacceso la speranza su una ripartenza dell’Italia. Tutto questo si riflette ovviamente anche sul calcio, uno degli sport più amati all’interno del nostro Paese. E’ per questo che, nella giornata di oggi, sono arrivate nuove parole da parte del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. L’uomo ribadisce la posizione dell’intera federazione: “La nostra volontà resta sempre quella di ripartire, non appena ci saranno tutte le condizioni per farlo. Attendiamo le direttive del Governo che, appena ci consentirà farlo, farà ripartire il campionato”. Notizie positive per quel che riguarda la ripresa, con le parole dello stesso presidente della FIGC, riportate dai colleghi di Sportmediaset.

Ultime Serie A: le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina

Ci saranno sicuramente nuovi confronti con le società, l’Italia si prepara a quelle che saranno le nuove direttive per il 4 e il 18 maggio, con lo sport in terra nostrana, che tornerà a potersi praticare. E’ pronto, appunto, ai confronti e lo dichiara apertamente il presidente Gabriele Gravina: “Siamo convinti della strada che abbiamo preso, con serietà e responsabilità. Tutti sarebbero danneggiati dallo stop permanente del campionato di Serie A. Il protocollo della Commissione medico scientifica è molto rigido, siamo pronti ad integrarlo”.