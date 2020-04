Tweet on Twitter

Notizie Lazio, l’agente di Luis Alberto: “Normale ci sia interesse”

Ultime Lazio | Miguel Alfaro, uno dei rappresentanti dell’agenzia You First Sports che cura gli interessi di Luis Alberto, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

Le parole dell’agente di Luis Alberto

Rinnovo?

«Siamo vicini. Con Luis Alberto c’è una buona sintonia e una buona predisposizione, ovviamente con la Lazio ci vedremo più avanti, quando ci sarà modo di trattare temi come questo».

Champions?

«Siamo costantemente in contatto con la società e per loro Luis è un giocatore fondamentale per mantenere la Lazio sui livelli attuali. E’ diventato un giocatore top, difficile da sostituire».

Offerte?

«E’ normale che Luis, al suo livello, con i numeri che lo caratterizzano come miglior 10 della serie A, attiri l’interesse di grandi club. Quando si sono verificate determinate situazioni le abbiamo trasmesse alla Lazio».

Suarez del Saragozza?

«Il giocatore è giovane, gli sono state chieste delle informazioni di mercato, ha detto che c’erano vari club interessati. Per lui è molto buono che tanto la Lazio quanto altre società siano interessati, vedremo quale sarà l’intenzione del Watford, società con cui è sotto contratto. E’ normale che sia richiesto, la stagione che sta vivendo è impressionante».