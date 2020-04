Notizie Juventus, Szczesny: “All’Arsenal fumavo, Wenger lo sapeva”

Wojciech Szczesny, portiere dell’Arsenal, ha parlato ai media del suo paese tornando sui suoi trascorsi in Premier. Il portiere ha confessato di aver fumato spesso per alleviare i momenti complicati del pre e post-partita. Il portiere polacco ha raccontato un episodio risalente ai tempi dell’Arsenal in un podcast della radio ufficiale dei ‘Gunners’. In quel momento fumare era un modo per sfogarsi e affrontare al meglio le situazioni più intricate sul terreno di gioco.

“All’epoca fumavo regolarmente e il boss (Wenger, ndr) lo sapeva benissimo. Tuttavia non voleva che qualcuno fumasse nello spogliatoio. Dopo una partita, a causa della tensione, mi accesi una sigaretta nello spogliatoio sotto le docce, dove nessuno poteva vedermi. Qualcuno però se ne accorse e lo disse al mister. Per questo, un paio di giorni dopo, mi chiese se era vero: io risposi di sì e venni multato”.

Ultime Arsenal, il ricordo della cessione

Oltre alla multa, per Szczesny andò via soprattutto per la presenza in rosa di David Ospina, situazione che lo spinse a cercare maggiore spazio altrove, visto che aveva praticamente perso il posto.