Notizie Juventus, fissata la data del rientro di Ronaldo

Bomba dal Portogallo: la Juventus ed il campione portoghese hanno fissato la data del suo rientro in Italia.

Ultime Juve, riecco Ronaldo

Una partenza rocambolesca, determinata dalle condizioni di salute di mamma Dolores; poi una quarantena non proprio limpida, costellata di polemiche. Tra passeggiate discusse e feste le cui foto hanno fatto il giro del mondo, si è parlato sempre e comunque di Cristiano Ronaldo. Ora però è arrivato il momento di guardare al futuro: con l’acclararsi della situazione sulla ripresa del calcio (si fa per dire) si cominciano anche a studiare i rientri.

Come rivelato da Record, sarà domani il grande giorno: martedì 28 aprile CR7 farà ritorno in Italia. Al suo arrivo, come previsto dalle attuali norme, dovrà rispettare un periodo di quarantena della durata di 14 giorni. La precauzione nel suo caso è ancor più adeguata: a pochi km da casa sua infatti, nell’isola di Madeira, è scoppiato un focolaio di coronavirus. Giusto in tempo per il 18 maggio: è quella la data da cerchiare in rosso sul calendario. Sarà infatti allora che, stando agli ultimi rumour, le squadre potranno tornare ad allenarsi in gruppo.

Ultimissime Juve, i problema dei rientri

Ronaldo torna alla casa base, ma per Sarri il problema resta. Al momento sono in pochi i calciatori già arruolabili: soltanto Cuadrado, Bonucci, Pjanic e Chiellini potrebbero rispondere presente ad una convocazione adesso. Discorso ancor più complicato per quelli che sono stati contagiati dall’epidemia come Dybala, Matuidi e Rugani.