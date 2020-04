Mercato Juventus: Chiesa arriva grazie a Pellegrini e Romero

Ultime Juve, Fabio Paratici tenta uno scambio sul calciomercato per arrivare a Federico Chiesa. Nell’affare potrebbero rientrare anche Pellegrini e Romero.

I due difensori, infatti, piacciono alla Fiorentina che si ritroverebbe tra le mani due giovani molto interessanti. Risulta molto improbabile, tuttavia, che i bianconeri formulino in estate una super offerta come richiesto da Rocco Commisso.

Per convincere la società viola, tuttavia, la Juve ha un’arma a sua disposizione ovvero i calciatori in prestito che tanto bene stanno facendo.

Calciomercato Juventus: tre under 23 sono pronti a sbloccare il mercato

A Tornio, con l’arrivo di Kulusevski ci saranno due giocatori per ruolo di valore europeo, con particolare abbondanza tra i difensori centrali.

Per questo senza cessioni è impensabile al momento aggiungere un calciatore. Quasi certamente, invece, ci saranno almeno un paio di scambi tra giocatori con valutazioni multimilionarie. Per questo ancche per arrivare a Chiesa la Juve potrebbe operare in questo senso.

La Juve sa he Cristian Romero, Luca Pellegrini e Rolando Mandragora piacciono a Pradè. Romero è in prestito al Genoa: tornerà a Torino e la Juve deciderà che fare con lui. Luca Pellegrini invece terminerà il prestito a Cagliari e Mandragora concluderà l’esperienza all’Udinese.