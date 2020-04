Everton, maxi-mula a Kean per il party

Everton, maxi-mula a Kean per il partyù

Everton, Kean non la passa liscia. La notizia del party organizzato da Moise Kean in piena quarantena da Coronavirus ha lasciato tutti basiti.

Il calciatore in estate potrebbe essere ceduto e questa sembra proprio la classica goccia in grado di far traboccare un vaso già colmo: l’Everton si è detto “inorridito” dopo aver appreso la notizia della scellerata serata dell’attaccante che verrà punito con un’esemplare sanzione economica.

Non basta un rendimento negativo, l’attaccante ha fatto parlare di se anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato dal ‘The Guardian’, l’ex Juventus riceverà una multa da 160mila sterline (pari a poco più di 183mila euro) oltre ad una reprimenda per aver infranto la quarantena.

Alla società non è andato giù come il calciatore abbia messo a rischio la propria incolumità e quella dei suoi invitati violando le regole in un periodo così delicato, dal quale la via d’uscita è ancora lontana dall’essere raggiunta soprattutto in Gran Bretagna.

Ultime Napoli: Kean il profilo giusto?

La notizia sarà sicuramente recepita a Napoli. Ma bisognerà capire se in maniera positiva o negativa visto che gli azzurri sono sempre stati molto attenti alle vicende fuori dal campo degli obiettivi di mercato. Tuttavia questo potrebbe far calare ulteriormente il prezzo.