Coronavirus Spadafora Serie A | Il calcio non conosce il giorno della ripresa. Dal 18 maggio dovrebbero riprendere gli allenamenti di sport di squadra e poi dopo circa un mese si dovrebbe riprendere anche la Serie A. Dal punto di vista teorico, sono queste le indicazioni del Governo, rese note ieri sera dal Premier Conte. Ma è il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ad essere in disaccordo con tale possibilità.

Coronavirus Serie A, Spadafora: “Follia parlare di complotto contro il calcio”

In una diretta su Facebook, il Ministro dello Sport, ha parlato della possibile ripresa della Serie A.

“Mi muoverò sempre nella consapevolezza che il mondo del calcio va salvato. Io devo scongiurare che ripresa sport possa avere nuovi contagi. Vogliamo che si riprenda con la massima sicurezza per far sì che lo sport torni ad essere gioia per tutti. Invito ad astenersi da questo tentativo, diffuso nel nostro Paese, di provare con affermazioni a fare quella pressione sulla politica e sul governo che spesso tanti mondi, e non solo quello del calcio, fanno per cercare di orientare le scelte del governo. Sento parlare di immobilismo e indecisionismo e tutto questo lo trovo assurdo”.

Spadafora: “Non possiamo sapere se il calcio riprenderà”

Vincenzo Spadafora, poi, ha continuato spiegando quali sono i tempi previsti per la ripresa della Serie A.

“Sono consapevole che il calcio è lo sport più amato di questo Paese ed è un elemento sociale ed economico molto importante. Il campionato dovrebbe riprendere a metà giugno secondo le stesse previsioni della FIGC. È un tempo lunghissimo durante il quale non siamo in grado di sapere, non lo sa nessuno, quale sarà l’evoluzione. E’ impossibile dire oggi che il calcio ripartirà e indicare una data precisa. Se gli allenamenti riprendno in sicurezza, è normale pensare che anche il campionato possa riprendere. Ma non è detto che riprenderà per forza, anche se il Protocollo sarà perfezionato. Nei prossimi giorni il Comitato Scientifico incontrerà alcuni membri della FIGC per perfezionare il Protocollo”.