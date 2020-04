Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi 27 aprile 2020

Siamo in attesa della conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, che farà il punto sulla lotta al covid-19 in Italia all’indomani delle parole di Conte.

I dati della guerra al Covid-19: i numeri di Borrelli

Dal dato sanitario, la decisione politica. Le misure adottate dal Governo italiano rispecchiano quello che è l’andamento ancora preoccupante di alcune zone del paese. Mentre infatti in regioni come la Basilicata sono sempre più vicine al contagio 0, in Lombardia non si può dire superato del tutto il picco.

