Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi 27 aprile 2020

Siamo in attesa della conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, che farà il punto sulla lotta al covid-19 in Italia all’indomani delle parole di Conte.

I dati della guerra al Covid-19: i numeri di Borrelli

Dal dato sanitario, la decisione politica. Le misure adottate dal Governo italiano rispecchiano quello che è l’andamento ancora preoccupante di alcune zone del paese (anche se non di tutto). Mentre infatti in regioni come la Basilicata sono sempre più vicine al contagio 0, in Lombardia non si può dire superato del tutto il picco. I dati di ieri hanno mostrato però dei segnali confortanti anche qui.

I dati di oggi segnalano un calo delle terapie intensive e ricoverati con sintomi. I casi totali sono 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1739 persone. I guariti sono 1696 in più, per un totale di 66.624. Ad oggi il totale delle persone positive è di 105.913, con un calo di -290 pazienti. Di questi 1956 sono in terapia intensiva (per la prima volta dal 13 marzo sotto i 2000), -53 rispetto a ieri. Il dato dei deceduti è di 333 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 260).

Oggi sono stati fatti 32.003 tamponi (ieri 49.916). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 18,4 tamponi fatti, il 5,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 4,4%.

La situazione della Lombardia

Dei 1.739 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 590 nuovi positivi (il 33,9% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 278 casi in Piemonte, 212 in Emilia Romagna, di 108 in Veneto, di 32 in Toscana, di 154 in Liguria e di 83 nel Lazio.