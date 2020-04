Coronavirus Napoli, De Luca minaccia: “Troppa gente in strada, chiudo tutto di nuovo”

Coronavirus Napoli De Luca | La Fase 2 del Coronavirus in Campania parte male. Oggi sul lungomare Caracciolo di Napoli sono comparsi tantissimi runner che hanno creato pericolosi assembramenti. Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato la pericolosità del “tutti in strada” e ha parlato di nuove chiusure se persisterà la non curanza delle regole.

Coronavirus Napoli, De Luca: “Chiudo tutto di nuovo se continuate così”

Nel consueto punto della situazione giornaliera in Campania in diretta su Facebook, Vincenzo De Luca ha parlato dei problemi che si sono verificati nella giornata odierna.

“Oggi si è consentita la mobilità in due fasce orarie, dalle 6,30 alle 8,30 e dalle 19 alle 22. E’ una misura presa soprattutto per il bene dei bambini e delle famiglie. Però purtroppo per strada abbiamo dovuto verificare assembramenti fuori dal normale e molto pericolosi. C’erano tante persone senza mascherine che non rispettavano il distanziamento sociale. l diffondersi di comportamenti irresponsabili, produrrebbe una ripresa forte del contagio e renderebbe inevitabile il ripristino immediato del divieto di mobilità“.

De Luca annuncia più controlli dalle Forze dell’Ordine

Il Governatore campano, poi, ha annunciato controlli più serrati da parte delle Forze dell’Ordine a partire già dalla giornata di domani.

“L’ordinanza rende obbligatorio l’uso di mascherine, guanti e distanziamento sociale. Non è consentita la mobilità non protetta e in ogni luogo. Ci si può nuovere solo nei pressi delle proprie abitazioni. Le Forze dell’Ordine e le Polizie Municipali, sono invitate a garantire il rispetto rigoroso dell’ordinanza. Ogni cittadino deve munirsi di un grande senso di responsabilità perché al contrario si rischia di prolungare all’infinito l’emergenza e la sofferenza di tutti, soprattutto dei bambini”.