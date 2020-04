Tweet on Twitter

Coronavirus Fase 2 Conte Bambini | L’Italia si appresta ad entrare nella Fase 2 della lotta al Coronavirus. Ieri sera il Premier Giuseppe Conte ha parlato delle novità con cui dovranno interfacciarsi gli italiani a partire dal 4 maggio. Riapriranno varie attività commerciali e molti torneranno al lavoro ma tra questi ci sono anche genitori di figli piccoli che, senza assembramenti, non sanno con chi restare.

Coronavirus, Fase 2: Conte annuncia bonus per le famiglie con bambini

Giuseppe Conte, in diretta dalla Procura di Milano, ha affrontato anche questo tema, tra tutti quelli a cui è stato sottoposto dalla stampa e ha annunciato importanti novità.

“Stiamo studiando un piano per l’infanzia con cui cerchiamo di affrontare anche il tema dei centri estivi. Lavoriamo ad ulteriori misure oltre a quelle messe in campo, ovvero bonus babysitter e congedo straordinario, per andare incontro alle famiglie”.

Conte: “Sappiamo che mandare persone al lavoro crea nuovi contagi”

Con queste le nuove misure manderemo al lavoro un flusso significativo di persone che sicuramente creerà nuove occasioni di contagio. Non è questo il momento di mollare, non è il momento del liberi tutti. Questo governo non cerca il consenso, ma di fare le cose giuste, anche se questo vuol dire scontentare un gran numero di cittadini