Coronavirus, Conte annuncia la riapertura delle attività: tutte le date

Coronavirus: l’annuncio di Conte

Coronavirus Conte Apertura Attività | L’emergenza Coronavirus continua ad essere una vera spina nel fianco per l’Italia, la quale dovrà prepararsi per l’inizio della Fase 2, quella più importante e delicata. La graduale ripresa della attività è stata annunciata in serata da Conte, il quale ha voluto specificare tutte le date. Priorità alla ristorazione da asporto, mazzata invece per quanto riguarda la ripresa delle attività per la cura della persona, rimandata a giugno. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Dal 4 maggio sarà possibile l’attività di ristorazione con asporto, ma saranno severamente vietati gli assembramenti al di fuori dei locali. Il 18 maggio invece sarà riaperto il commercio al dettagli, insieme anche a musei, mostre, biblioteche e allenamenti delle squadre nelle sedi sportive. Stiamo lavorando per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, mentre dal 1 giugno puntiamo a riaprire bar, ristoranti e parrucchieri. Ovviamente il tutto sarà gestito a varie manche proprio per gestire al meglio la situazione”.

Conferenza Conte: questione attività sportiva

Oltre alla ripresa delle varie attività, il Premier Conte ha voluto delucidare i cittadini per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva. Adesso sarà infatti possibile allontanarsi, ma ovviamente sempre rispettando le dovute norme di distanziamento. Grosse novità invece per gli atleti professionisti, i dettagli.