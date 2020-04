Coronavirus, in Campania scatta la quarantena per chi torna a casa

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Vincenzo De Luca continua nella sua politica integralista rispetto alle misure anti-coronavirus: il governatore ha aperto alla possibilità che i residenti in altre regioni facciano ritorno in Campania, ma solo mettendosi in quarantena.

La Fase 2 in campania: il diktat di De Luca

Grazie al dpcm del 26 aprile, sarà possibile tornare a casa liberamente su tutto il territorio italiano. Nello specifico, chi è attualmente residente in luogo diverso dal proprio domicilio, potrà farvi tranquillamente ritorno. Questo su tutto il suolo italico, tranne che in Campania, dove le procedure saranno diverse. Il governatore De Luca ha deciso di assecondare tale possibilità, ma condizionandola ad un avviso presso le autorità sanitarie e e soprattutto rispettando poi un successivo periodo di quarantena.

IN AGGIORNAMENTO