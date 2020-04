Conte sui congiunti: “Formula generica, ma sono parenti, non amici”

Tweet on Twitter

Il Premier italiano Giuseppe Conte è intervenuto ai microfoni dei cronisti durante la sua visita a Milano, facendo chiarezza sulla parola “congiunti“.

Le parole di Conte a proposito dei congiunti

Il tema più caldo in Italia da quando ieri sera il Primo Ministro ha tenuto il suo discorso alla Nazione è chi possa definirsi congiunto. Questo pomeriggio è arrivata quella che sembrava un’interpretazione in senso esteso da fonti vicine a Palazzo Chigi.

Stando alle parole di Conte di qualche minuto fa invece, c’è ancora da aspettare prima che la situazione sia del tutto chiara: “So che le misure che abbiamo annunciato hanno scontentato parecchi italiani. Ma siamo nella fase 2, quella della convivenza con il virus, non quella dove è stato sconfitto. Ricordo che qui c’è stato un paziente 0, e poi dopo mesi ci troviamo con oltre 100.000 casi”.

“Se affrontassimo questa fase senza prudenza o responsabilità, vanificheremo tutto il lavoro svolto. La parola congiunti è ampia, generica, poi verrà precisata. Non significa che si può andare in giro a casa di altri, a fare feste o cose del genere. Si può andare a trovare i parenti, ma non gli amici. Ricordo che 1/4 dei contagiati arriva da ambienti familiari“.

Apertura anche a zone rosse singole: “Il piano deve essere nazionale. Poi se dovessimo vedere che la curva torna a salire, allora saremo pronti ad intervenire nella situazione specifica“.