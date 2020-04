Cinque sostituzioni: la FIFA pronta a rivoluzionare il calcio

Cinque sostituzioni, la nuova proposta della FIFA: ecco come cambierà il calcio

FIFA, il calcio cambia: la nuova proposta sulle sostituzioni che potrebbe essere accolta dall’IFAB

L’epidemia legata al Coronavirus, che ha causato il lungo stop per le diverse manifestazioni sportive, potrebbe portare delle conseguenze anche al regolamento del mondo del calcio. Sì, perché l’IFAB (International Football Association Board) potrebbe decidere di confermare definitivamente quella che è la proposta della FIFA: introdurre, all’interno delle partite di calcio, la possibilità di operare cinque sostituzioni invece dei tre cambi consentiti, per favorire le prestazioni ad alti livelli degli stessi atleti. Il motivo è molto semplice e riguarda l’incredibile numero di partite che i diversi club dovranno affrontare nel giro di pochi giorni. Se dovesse essere dunque approvata la normativa, già da questa stagione – pronta a concludersi – e fino all’Europeo 2021, ci sarà la possibilità di introdurre i cinque cambi a partita.