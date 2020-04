Chi sono i congiunti? La nota del Governo chiarisce: “Sì ai fidanzati”

Nel nuovo decreto del 26 aprile si è allentata leggermente la morsa del lockdown: restano però dei dubbi interpretativi. Chi sono i congiunti? E cosa succederà con le seconde case? Una nota di Palazzo Chigi, riportata da Repubblica, prova a fare chiarezza in merito.

Sì agli spostamenti per vedere fidanzati e affini in quarantena

L’argomento più caldo del nuovo dpcm è la possibilità di spostarsi per vedere i propri congiunti. Ma questi chi sono? Stando alla definizione del codice penale (l’unico testo che li elenca), parliamo chiaramente di coniugi, figli, fratelli, nonni, nipoti e parenti fino al 6° grado (anche quindi figli tra cugini). In molti però hanno lamentato il fatto che molte unioni, non riconosciute, siano state tralasciate. Stando a quanto riferisce Repubblica, una nota del governo allarga il senso di congiunti fino a ricomprendere gli “affetti stabili“: i fidanzati quindi, se dovesse prevalere questo orientamento interpretativo, avranno via libera. Resterà obbligatorio il divieto di assembramenti tra le mura domestiche ed il rispetto delle distanze di sicurezza.

Il giallo delle seconde case

Mentre nei precedenti decreti era stata esplicitamente vietata la possibilità di raggiungere le proprie seconde case, nell’ultimo non vi è menzione alcuna. Diventa quindi possibile, si desume, poter raggiungere una seconda dimora purché questa sia nella stessa regione di domicilio, visto che i movimenti tra regioni restano ancora vietati se non per esigenze di salute, necessità e lavoro. Rispeto ai precedenti decreti, è consentito di nuovo il ritorno presso il proprio domicilio anche se attualmente ubicati in una regione diversa.