Calciomercato Roma, Fonseca annuncia il futuro di Mkhitaryan

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è stato intervistato durante il programma televisivo Great Football soffermandosi anche su tematiche di calciomercato intorno al campione armeno.

Calcio mercato Roma, l’affare Mkhitaryan

“L’ho già detto in passato e lo confermo: voglio che Mkhitaryan resti alla Roma. Anche lui vuole rimanere. Però sapete che adesso è tutto fermo, bisogna parlare con l’Arsenal. Mi piace lavorare con lui, è un grande calciatore ed un grande uomo”: queste le parole del tecnico giallorosso a proposito del trequartista. Un grande rapporto, nonostante gli infortuni che hanno colpito il campione in questa stagione e ne hanno penalizzato il rendimento. Nonostante ciò, l’armeno ha comunque messo a referto 6 gol e 3 assist in 13 presenze.

Le cifre del suo riscatto però sono ancora da stabilir: i londinesi vorrebbero circa 24 milioni di euro mentre Petrachi invece è disposto ad offrirne al massimo venti. L’agente del giocatore, Mino Raiola, si è già detto disposto ad agevolare il suo passaggio, ma intanto sta ascoltando anche altre offerte, così come lo stesso Arsenal.

Mercato Roma, i desideri di Fonseca

Dopo aver allenato lo Shakthar, Fonseca conosce molto bene il club ucraino: