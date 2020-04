Calciomercato Napoli, rinnovo Callejon: la rivelazione dell’agente

Calciomercato Napoli, l’agente di Callejon sul rinnovo: “Contano solo i fatti”

Calciomercato Napoli – Rinnovo Callejon | E’ tra i temi più caldi all’interno del club azzurro. Assieme all’amico di sempre, Dries Mertens, con il quale arrivò nella lontana estate del 2013, è al centro delle discussioni legate al rinnovo. Potrebbero entrambi liberarsi a zero i due attaccanti, ma è chiaro che il club azzurro vorrebbe accordarsi per evitare questo scenario. In caso di cessione, vorrebbe guadagnarci qualcosa il presidente Aurelio De Laurentiis, per due calciatori che restano comunque tra i perni fondamentali del Napoli di Gennaro Gattuso. Infatti, lo stesso tecnico, starebbe spingendo per il rinnovo di entrambi, con Dries Mertens in prima linea tra i due. A parlare di futuro è, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di José Callejon, Garcia Quilon. Ecco, di seguito, le sue parole.

Ultime Napoli, le parole dell’agente di José Maria Callejon sul rinnovo

Non è un momento facile neanche per le trattative, che il Napoli non riesce a risolvere, con gli agenti di Mertens e Callejon. Quest’ultimo, assistito del calciatore spagnolo, ha rivelato ai microfoni dell’emittente radiofonica dell’SSC Napoli, alcune cose in merito al rinnovo di Callejon. Ecco le sue parole: “La verità è una sola: al momento non c’è veramente nessun aggiornamento tra le parti. Siamo fermi, qui che aspettiamo. Tutto in stand-by. Che sensazioni ho? Nessuna in particolare, ma neanche in futuro ne avrò. La verità è che contano solo i fatti. Quando questa terribile emergenza sarà finita, ne sapremo di più”.