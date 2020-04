Ultime Napoli: Koulibaly verso la Premier League

Calcio Mercato Napoli Koulibaly Newcastle | Il Napoli progetta il futuro. Il club azzurro già sa che potrebbe perdere Kalidou Koulibaly, difensore classe 1991 con un contratto in scadenza nel 2023. Sul difensore del Napoli ci sono tantissimi club, su tutti Manchester United e PSG. Ma non sono gli unici che contano di acquistare il colosso senegalese. Infatti, nelle ultime ore, sarebbe arrivata una clamorosa offerta dal Newcastle al giocatore. Il club di Premier League è in procinto del cambio di proprietà, dove arriverà alla guida uno degli uomini più ricchi al mondo.

Calciomercato Napoli: Koulibaly, folle offerta del Newcastle di 12 mln l’anno

Il Principe Saudita Mohammed bin Salman è ad un passo dall’acquisto del Newcastle. Ormai è tutto fatto. Pronto l’acquisto del club per 400 milioni di euro. Uno degli uomini più ricchi al mondo è pronto ad entrare nel mondo del calcio, quello inglese della Premier League. Bin Salman vuole subito partire con un maxi mercato. L’idea è quella di guardare in Italia e partire da Max Allegri come allenatore. Intanto, come riportato da Le10sport.com, Manchester United e PSG ancora non hanno affondato il colpo. Intanto, il Newcastle è già in stato avanzato con il calciatore. Secondo il quotidiano francese il club inglese avrebbe messo sul piatto un contratto faraonico di 12 milioni annui.