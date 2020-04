Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz sarà ceduto l’anno prossimo per 80 milioni

Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz, deciso il suo futuro

Calcio Mercato Napoli Fabian Ruiz | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e le principali squadre del nostro campionato stanno cercando giorno dopo giorno di portare avanti operazioni in vista dell’estate. Il Napoli in particolare si sta impegnando soprattutto nel blindare i propri gioielli, come ad esempio Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo considerato come uno dei migliori prospetti in Europa. Il giocatore è stato più volte accostato a tantissime big, ma De Laurentiis si è sempre espresso in maniera chiara sulle sue intenzioni.

Nelle ultime ore inoltre pare sia arrivata una notizia senza dubbio importantissima per Fabian: una vera e propria strategia che il patron azzurro vorrà attuare in vista del mercato. Lo spagnolo sarà ceduto si, ma soltanto l’anno prossimo, e per una cifra non più bassa di 80 milioni di euro. A riportare il tutto è stato Mundo Deportivo.

Fabian Ruiz: continua il Clasico di mercato

Fabian Ruiz resterà a Napoli, almeno fino all’anno prossimo. Gli azzurri sperano che la strategia vada a buon fine, e fino ad allora cercheranno di non vacillare di fronte alle avance di Barcellona e Real Madrid, di gran lunga le pretendenti più attive. Continua il Clasico di mercato..