Ultime Napoli: Allan via la prossima sessione di calciomercato

Calcio Mercato Napoli Allan Atletico Madrid | Allan, centrocampista del Napoli, pare abbia un futuro sempre più scritto. Il calciatore classe 1991 (29 anni) non rientra nei piani di rinnovo della società azzurra. Dunque, la prossima sessione di calciomercato arriverà la sua cessione quasi sicuramente. Sul centrocampista brasiliano ci sono Inter, Everton e tanti altri club. Nelle ultime settimane, pare che sia proprio il club inglese di Premier League allenato da Carlo Ancelotti in vantaggio per il suo acquisto. L’ex allenatore del Napoli punta su di lui e su Lozano. Nelle ultime ore però pare si sia aggiunto un nuovo club alla corsa, che avrebbe anche formulato la sua prima offerta, si tratta dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Napoli: Allan-Atletico Madrid, c’è la prima offerta

Raffaele Auriemma nellì’edizione odierna di Tuttosport scrive sul calciomercato del Napoli: “Si sta ragionando sulla squadra da dare nella prossima stagione a Gattuso, annata che dovrebbe essere giocata dal Napoli senza gli introiti della Champions. Per questa ragione è improbabile che arrivino calciatori dagli ingaggi molto alti e si andrà sull’affare o sul giovane prospetto. Non è escluso che si arrivi ad uno scambio con l’Everton di Ancelotti: Lozano a Liverpool, Kean a Napoli e 10 milioni di conguaglio agli azzurri. Tranne Zielinski e Fabian Ruiz, tutti gli altri azzurri potrebbero essere venduti a fronte di una proposta indecente. Proposta che non dovrebbe arrivare dall’Atletico Madrid per Allan. Il centrocampista piace a Simeone, ma il club colchonero è disposto ad investire massimo 25 milioni, mentre il Napoli ne chiede almeno 40”.