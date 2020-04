Tweet on Twitter

Ultime Napoli: Allan via la prossima sessione di calciomercato

Calcio Mercato Napoli Allan Atletico Madrid | Allan, centrocampista del Napoli, pare abbia un futuro sempre più scritto. Il calciatore classe 1991 (29 anni) non rientra nei piani di rinnovo della società azzurra. Dunque, la prossima sessione di calciomercato arriverà la sua cessione quasi sicuramente. Sul centrocampista brasiliano ci sono Inter, Everton e tanti altri club. Nelle ultime settimane, pare che sia proprio il club inglese di Premier League allenato da Carlo Ancelotti in vantaggio per il suo acquisto. L’ex allenatore del Napoli punta su di lui e su Lozano. Nelle ultime ore però pare si sia aggiunto un nuovo club alla corsa, che avrebbe anche formulato la sua prima offerta, si tratta dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Napoli: Allan-Atletico Madrid, c’è la prima offerta

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Rino Gattuso, allenatore del Napoli, potrebbe dare l’ok alla cessione del calciatore. Sempre più possibile lo scambio con l’Everton di Ancelotti: Lozano e Allan e per circa 40-50 milioni più il cartellino del giovane attaccante Moise Kean. Intanto, chi pare abbia fatto una proposta sia l’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha messo gli occhi sul calciatore brasiliano del Napoli e ha presentato già l’offerta di 25 milioni. Distanza tra le parti, con il Napoli che chiede almeno 40 milioni. Il club valuterà se accontentare Simeone.