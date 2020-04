Calciomercato Milan: Jovic nel mirino, i dettagli

Ultime Milan, in estate arriva Luka Jovic? Come riportato da Tuttosport, anche il Milan è in corsa per il talento serbo.

Il il 22enne centravanti serbo protagonista di uno straordinario ’18-19 con l’Eintracht Francoforte (27 gol in 48 gare), è stato a Madrid schiacciato dalla valutazione di 60 milioni con cui il Real Madrid lo ha strappato alla concorrenza di mezza Europa nell’estate 2019.

A Madrid la punta ha giocato da titolare solamente 8 volte (su 24 presenze totali) per un minutaggio complessivo di 770 minuti, ovvero 32 di media a gara.

Su di lui ci sono diversi club, anche in Italia, come Napoli o Inter (è fra i candidati alla successione di Lautaro Martinez), ma anche il Milan targato Ralf Rangnick, il prescelto di Elliott per guidare la squadra, si sarebbe inserito nell’affare pronto a sfruttare i buoni rapporti con il Real.

Mercato Milan, le altre soluzioni

La punta sarebbe perfetta per giocare con Leao e Rebic, in attesa di capire cosa succederà con Ibrahimovic. Comunque vada un attaccante servirà e in caso di addio dello svedese, due. Il preferito rimane il 2001 olandese Myron Boadu, bomber dell’Az Alkmaar (20 gol e 13 assist in 39 gare) che vale già oltre 25 milioni. In Italia resta in piedi l’ipotesi Gianluca Scamacca, gigante di 195 dell’Ascoli e dell’Under 21. In calo le quotazioni di Milik, entrato nel radar della Juventus.