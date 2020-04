Tweet on Twitter

Calciomercato Lazio: Vazquez in estate

Calciomercato Lazio: Vazquez non è solo un’idea di Correa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tare guarda in Spagna.

Dalla Liga arriverà sicuramente il centrocampista uruguaiano Escalante dell’Eibar, già preso a parametro zero. Ma a lui potrebbero presto aggiungersi altri due elementi: Franco Vazquez e Luis Suarez. Il primo, argentino, è una vecchia conoscenza del nostro campionato, visto i suoi trascorsi a Palermo fino 2016, prima di passare al Siviglia. Vazquez ha scelto anche la Nazionale italiana collezionando qualche chiamata dai ct.

Quello di Franco Vazquez è un nome che era circolato per la Lazio già la scorsa estate. El Mudo (soprannome che si porta dietro dagli inizi della carriera per la sua scarsa loquacità) sa dare qualità in campo.

Rispetto all’esperienza vissuta con il Palermo è diventato un centrocampista più completo. Con i siciliani giocava da trequartista, a Siviglia si è trasformato in un interno come Luis Alberto quest’anno.

Ultime Lazio: le condizioni

Ed è diventato anche più esperto (a febbraio ha compiuto 31 anni). Vazquez ha il contratto in scadenza nel 2021, un particolare che rende più agevole un suo trasferimento. Il centrocampista prima di firmare il rinnovo sarebbe lieto di verificare se il Siviglia abbia intenzione di puntare su di lui o meno, poi eventualmente chiederà di essere ceduto.