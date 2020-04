Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Saul nel mirino, scambio con un bianconero

Calciomercato Juventus: Saul può arrivare con uno scambio. Come riportato da Tuttosport, la Juve potrebbe utilizzare un calciatore come pedina di scambio per arrivare al centrocampista.

Nonostante la presenza di un contratto valido fino al 2022, l’impressione che il futuro di Federico Bernardeschi possa essere da Torino vista l’ultima stagione: il classe 1994 sembra aver smarrito la continuità che lo aveva fatto emergere ai tempi della Fiorentina, tanto che la Juve sarebbe disposta a venderlo in estate. Anche l’esterno sa che non perdere il treno Euro 20(21) dovrà giocare con continuità.

Trovare un club acquirente non sarebbe un grosso problema per Fabio Paratici: Bernardeschi è ancora giovane ed seguito da diversi club non solo italiani.Sul calciatore a sorpresa ci sarebbe anche l’Atletico Madrid di Simeone.

Le sirene spagnole non possono che far piacere al giocatore e, di riflesso, anche alla stessa Juventus che potrebbe sfruttare l’occasione per portare avanti una trattativa complicata con i ‘Colchoneros’.

Ultime Juve: così può arrivare Saul

Ai bianconeri piace e non poco Saul, e la proposta di uno scambio con Bernardeschi, con eventuale conguaglio da valutare, sarebbe un toccasana anche per le casse bianconere. Ovviamente sarà molto complicato convincere l’Atletico a privarsi di uno dei suoi pilastri, legato al club fino al 2026 da un contratto lunghissimo e ricco di clausole per il rinnovo.