Calciomercato Juventus: Pjanic via, scambio con il Barcellona

Ultime Pjanic può finire al Barcellona. Come riportato da Tuttosport, Fabio Paratici tratta insistentemente con la Spagna. Una linea molto calda in questi giorni è quella con il Barcellona. il ds è in ottimi rapporti con il Ceo blaugrana Oscar Grau. La Juventus, orientata a ringiovanire la rosa tenendo alta la qualità.

Il primo nome sulla lista dei bianconeri, come riportato da Tuttosport, è quello di Arthur, il 23nne centrocampista brasiliano (lo vuole anche l’Inter come eventuale contropartita per Lautaro). Il Barcellona in cambio vorrebbe Rodrigo Bentancur o Federico Bernardeschi.

Ultime Juventus: Paratici vuole piazzare Pjanic

Ma la Juve non vorrebbe privarsi dei due giovani calciatori almeno per il momento. I campioni d’Italia avrebbero aperto soprattutto al sacrificio di Miralem Pjanic, fresco 30enne gettonatissimo in giro per l’Europa.

Il calciatore guadagna molto a Torino e con Sarri sta faticano da regista puro. Per questo piazzarlo al Barca o al PSG, prendendo un calciatore più giovane e dinamico, non sarebbe un gran sacrificio ma anzi. Nelle varie chiacchierate, intanto, sono stati citati anche i nomi di Sergi Roberto e Mattia De Sciglio. Due terzini destri, con lo spagnolo che nasce centrocampista, molto diversi ma funzionali al gioco delle due squadre.