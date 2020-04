Calciomercato Juventus, Osimhen nel mirino: parte il duello con l’Inter

Calciomercato Juventus: derby con i nerazzurri per Osimhen

Calcio Mercato Juventus Osimhen | Il mercato di Serie A continua ad essere molto intenso, e in queste ultime settimane la maggior parte dei club italiani sta cercando di portare avanti più operazioni possibili in vista dell’estate. La prossima finestra sarà senza dubbio incandescente, e soprattutto la Juventus non starà di certo con le mani in mano. Uno degli obiettivo principali per la Vecchia Signora è quello di andare a rinforzarsi nel reparto offensivo, specie visto il futuro molto incerto di Higuain. Il Pipita con molte probabilità terminerà la sua avventura in bianconero, e pertanto occorrerà prendere un sostituto.

Sul taccuino diversi nomi, ma uno in particolare che continua a suscitare tanto clamore: Osimhen, giovane talento nigeriano in forza al Lille. Il centravanti è stato protagonista di una stagione molto positiva, ed è riuscito ad attirare l’attenzione di tantissime big, anche italiane. Sul giocatore è infatti piombato anche l’Inter, si prospetta un vero e proprio derby di mercato.

Notizie Juventus: Osimhen costa 70 milioni

Osimhen è un obiettivo concreto per la Juventus, che pensa a come muovere i suoi primi passi, e allo stesso tempo a come superare le altre pretendenti. L’Inter può essere un pericolo, così come il prezzo del giocatore: 70 milioni di euro. Intanto occhio anche ad un’altra big italiana.